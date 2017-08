Actualidade

Dois agentes de Migração de Macau foram detidos, no domingo, pela suspeita de envolvimento num esquema de entrada e saída de imigrantes ilegais do território, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

Os agentes, com 29 e 32 anos, pertencentes aos Departamento de Migração da Polícia de Segurança Pública (PSP), terão alegadamente recebido subornos de pelo menos 300.000 dólares de Hong Kong (32.660 euros), disse fonte da PJ à agência Lusa.

Ambos foram detidos no Posto Fronteiriço do Cotai na madrugada de domingo pela PJ, com a ajuda da PSP, tendo sido também detida uma residente de Macau, de 33 anos, num apartamento na Taipa, por alegado envolvimento no caso, indicou a mesma fonte.