Actualidade

A autora e ilustradora portuguesa Catarina Sobral vai participar na edição deste ano do Festival Internacional de Literatura de Berlim, que decorre em setembro na capital alemã, foi hoje anunciado.

Catarina Sobral participa numa sessão de leitura, a 10 de setembro, inserida no Dia Internacional da Família, de acordo com informação disponibilizada na página oficial do festival na Internet. Na mesma sessão participam o britânico Dave Shelton, alemão Sebastian Meschenmoser e o norueguês Øyvind Torseter.

A 17.ª edição do Festival Internacional de Literatura de Berlim decorre de 06 a 17 de setembro e entre os convidados estão autores como a italiana Elena Ferrante, a irlandesa Edna O'Brien, a francesa Yasmina Reza, a indiana Arundhati Roy e o britânico Salman Rushdie.