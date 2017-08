Angola/Eleições

Quase 85% do tempo dedicado pelas televisões e rádios angolanas à cobertura da campanha eleitoral do último mês foi ocupado pelo Movimento Popular para a Libertação e Angola e Governo, com 1.900 em 2.246 minutos monitorizados pelos voluntários do projeto "Jiku".

Os números foram avançados hoje à Lusa pela associação cívica angolana Handeka, fundada por personalidades como o ativista Luaty Beirão ou o ex-primeiro-ministro Marcolino Moco, que lançou este projeto de monitorização à cobertura da campanha eleitoral para as eleições gerais de 23 de agosto.

"Esta monitorização mostra, com uma base mais científica que vai para lá dos habituais queixumes baseados nas perceções, que não há um pingo de intenção nem de organizar eleições que possam ser chamadas de justas, nem tão pouco respeito pelas leis vigentes no país pois, apesar dos vários alertas que foram sendo emitidos ao longo do processo, nenhum dos órgãos se corrigiu e nenhuma entidade reguladora se impôs", acusou hoje o 'rapper' e ativista Luaty Beirão.