Actualidade

As exportações de cimento caíram 42% no ano passado, face a 2015, para 85 milhões de euros, enquanto a produção diminuiu 3,1%, revela um estudo da Informa D&B, hoje divulgado.

A consultora destaca tendência decrescente, nos últimos anos, do consumo de cimento e betão pronto, embora ressalve que o ritmo de decréscimo se tem moderado.

Segundo o estudo, as vendas de cimento no mercado interno ascenderam a 2,48 milhões de toneladas em 2016, menos 4,8% do que em 2015, longe dos 11 milhões de toneladas de 2001.