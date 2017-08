LC

O Sporting viajou hoje para a Roménia com 23 futebolistas, com destaque para as ausências de William Carvalho e Daniel Podence, para a visita ao Steaua Bucareste, na quarta-feira, da segunda mão do 'play-off' da Liga dos Campeões.

Além dos dois jogadores portugueses, também o internacional argentino Jonathan Silva ficou em Lisboa, enquanto o 'reforço' macedónio Stefan Ristovski, não inscrito na Liga dos Campeões, viajou com a equipa.

A caminho de Bucareste está o francês Jeremy Mathieu, que saiu lesionado no jogo com o Vitória de Guimarães (5-0), bem como o brasileiro Mattheus Oliveira e o português Tobias Figueiredo.