Angola/Eleições

Analistas contactados pela Lusa consideram que o próximo Presidente angolano, que surgirá das eleições gerais de 23 de agosto, poderá enfrentar dificuldades em governar devido ao poder de José Eduardo dos Santos, que permanecerá como líder do MPLA até 2018.

"José Eduardo dos Santos quer afastar-se da Presidência, mas quer manter algum poder sobre a máquina do Estado e sobre o motor económico e político do país", declarou hoje à Lusa João Paulo Batalha, presidente da associação Transparência e Integridade.

Angola realiza eleições gerais, que escolherá o Parlamento e o Presidente no dia 23 de agosto, e que conta com a retirada de José Eduardo dos Santos de uma nova corrida presidencial, mas este irá manter-se como presidente do partido no poder, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), presumivelmente até 2018.