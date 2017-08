Actualidade

O secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, sinalizou hoje que os dados de julho do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram uma diminuição "particularmente expressiva" do desemprego registado entre os jovens.

"É uma diminuição particularmente expressiva entre os jovens. Ou seja, o desemprego registado diminui no total 16,4%, está agora nas 416 mil pessoas, mas o desemprego jovem diminuiu 19,5%, o que é um sinal importante porque, como sabemos, os jovens e os desempregados de longa duração são dois grupos particularmente desfavorecidos", disse o governante em declarações à agência Lusa.

De acordo com os dados hoje divulgados pelo IEFP, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego baixou 16,4% em julho, face a igual mês de 2016, para 416.275 pessoas, e 0,5% face ao mês anterior.