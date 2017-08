Actualidade

O sindicato do comércio, escritórios e serviços fez hoje um balanço "muito positivo" do período de ações e de greve nos três armazéns e nos supermercados Dia/Minipreço, terminado no sábado, apontando uma adesão média de 50%.

"O balanço é muito positivo, com a adesão à greve nos armazéns a rondar 50%, enquanto nas lojas foi superior a 50%, tendo levado ao encerramento, na quarta-feira, de cerca de 80 supermercados, e a horários reduzidos em mais de 100", disse hoje à agência Lusa Pedro Ramalho do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP), ligado à CGTP.

Depois de ter entregue um "caderno reivindicativo" à Dia Portugal Supermercados, no final do ano passado, e perante a falta de resposta, o sindicato iniciou, em abril, períodos de vários dias com ações, como concentrações e greves, contra a discriminação salarial e o assédio moral que diz existir nas unidades da empresa.