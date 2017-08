Actualidade

A Câmara de Viseu anunciou hoje que, durante esta semana, vai desenvolver uma operação de abate de árvores secas e em risco no Parque Aquilino Ribeiro, no centro da cidade, para garantir a segurança dos visitantes.

A operação, que decorrerá até sexta-feira, realiza-se no âmbito do projeto de inventário arbóreo da "cidade jardim" desenvolvido numa colaboração entre o município, a Quercus, a Associação para o Desenvolvimento e a Investigação de Viseu (ADIV) e a Universidade de Trás-os-Montes de Alto Douro (UTAD).

Segundo a autarquia, a decisão foi tomada antes do acidente com uma árvore de grande porte ocorrido na terça-feira, na Romaria de Nossa Senhora do Monte, na Madeira.