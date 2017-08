Pedrógão Grande

A Câmara Municipal de Pedrógão Grande submeteu cinco candidaturas, no valor de 4,8 milhões de euros, para recuperar as infraestruturas básicas afetadas pelo incêndio que deflagrou no concelho, em junho.

O município informou, na sua página na internet, que as candidaturas ao Centro 2020 já foram submetidas, sendo financiadas a 85% por fundos comunitários, com os restantes 15% "assegurados pelo Fundo de Emergência Municipal".

Estas candidaturas visam regenerar "áreas afetadas pelo incêndio", reabilitar e recuperar "estradas e caminhos municipais", substituir e repor sinalética, repor infraestruturas da rede de distribuição de água e reabilitar edifícios municipais, acrescentou a Câmara de Pedrógão Grande.