Actualidade

A partitura original da canção "Eleanor Rigby", que integrou o álbum "Revolver" dos Beatles, vai a leilão, no Reino Unido, no dia 11 de setembro, onde deverá atingir valores acima dos 22 mil euros, anunciou hoje a leiloeira.

Paul Fairweather, da leiloeira Omega Auctions, disse à BBC que estão a contar com "licitações ferozes de várias partes do globo" para a aquisição do documento manuscrito pelo produtor da banda de Liverpool, George Martin, e assinado pelo músico Paul McCartney, que escreveu a letra.

Do leilão de setembro da leiloeira especializada em artigos ligados à banda de "Yellow Submarine" vai também constar um documento de propriedade de uma campa com o nome Eleanor Rigby, localizada perto do sítio onde Paul McCartney e John Lennon se conheceram quando adolescentes, e uma bíblia datada de 1899 com o nome de Rigby.