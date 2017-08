Actualidade

O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a sessão de hoje a recuar 0,37% para 5.166,77 pontos, acompanhando a tendência negativa verificada nos mercados europeus de referência.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 14 caíram e cinco subiram.

No resto da Europa, entre as principais praças, as quedas variaram entre os 0,07% de Londres e os 0,82% de Frankfurt.