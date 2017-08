Actualidade

Os novos projetos de investimento direto estrangeiro geraram, em média, mais de 4.800 empregos anuais em Bogotá, a terceira capital com maior dinamismo nesta área na América Latina, depois de São Paulo e Cidade do México, anunciou a Invest.

Segundo estudos da agência de promoção da capital colombiana, citados pela Efe, estes novos projetos chegaram à cidade na última década.

De acordo com a Efe, Bogotá concentra quase metade (46%) dos empregos criados na Colômbia através do investimento direto estrangeiro (IDE) em projetos 'greenfield' [que começam do zero].