O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, recebeu hoje os representantes da Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep), que apresentaram um conjunto de preocupações do setor, com destaque para o preço do leite.

"Apresentámos ao senhor ministro as preocupações dos produtores de leite sobre vários assuntos que afetam o setor em Portugal e apresentámos propostas de solução relativas a vários pontos. A reunião correu bem e o senhor ministro mostrou-se empenhado em minimizar alguns dos nossos problemas", afirmou à Lusa Jorge Oliveira, presidente da Aprolep, revelando que a questão do preço do leite foi amplamente debatida.

Contactada pela Lusa, fonte oficial do Ministério da Agricultura realçou que "na sequência das medidas adotadas pelo Governo, o preço do leite tem conhecido, nos últimos meses, felizmente, aumentos progressivos e sustentados, continuando o Governo a pugnar pela continuidade da sua trajetória".