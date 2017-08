Avante!

Cerca de 200 espetáculos de música, teatro e cinema, atividades para as crianças e artes plásticas compõem a 41.ª Festa do Avante!, de 01 a 03 de setembro, no Seixal, na 'rentrée' do PCP, com mais de 60 debates.

Na conferência de imprensa de apresentação da edição deste ano, Alexandre Araújo, dirigente do Partido Comunista Português (PCP) e um dos responsáveis pela organização, explicou que se trata de "uma festa que é dirigida não aos comunistas, não àqueles que apoiam este partido, mas uma festa que pela sua natureza, pelo seu ambiente, é uma festa dirigida ao povo português e aberta a todos".

Nos dias 01, 02 e 03 de setembro, nas quintas da Atalaia e do Cabo da Marinha, concelho do Seixal, distrito de Setúbal, os visitantes terão disponível um vasto programa cultural e diversas atividades de lazer, com destaque para os concertos de António Zambujo, Rui Veloso, Gisela João, Paulo de Carvalho e Mão Morta, este último uma estreia no Avante!.