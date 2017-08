Actualidade

Representantes dos trabalhadores da PT/Meo nos Açores pediram hoje ao presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, que sensibilize o primeiro-ministro, António Costa, e o líder parlamentar do PS, Carlos César, para a situação destes funcionários.

"A razão desta audiência (...) é transmitir as nossas preocupações ao presidente do Governo Regional, para que este interfira junto do Governo Central, nomeadamente, perante o primeiro-ministro, António Costa, e Carlos César, enquanto presidente nacional do PS e [deputado] da Assembleia da República", afirmou José Correia, dirigente do Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisuais.

O dirigente, acompanhado de outros elementos em representação das organizações representativas dos trabalhadores, foram hoje recebidos por Vasco Cordeiro, na presidência do Governo dos Açores, em Ponta Delgada, ilha de São Miguel.