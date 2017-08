Incêndios

O incêndio que deflagrou no domingo no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no concelho de Porto de Mós, está hoje à noite "praticamente extinto", disse o presidente da Câmara, no distrito de Leiria.

Em declarações à agência Lusa, João Salgueiro afirmou, perto das 21:00, que o incêndio florestal está "praticamente extinto", registando-se "pequenos focos de reacendimento, em pequenas zonas circunscritas, onde não foi possível aos meios aéreos apagar [as chamas] na totalidade".

O autarca referiu que espera, por isso, uma "noite mais calma, mas ainda com bastante vigilância".