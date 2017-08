Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos apelou hoje ao patriotismo para superar o ódio e "amar toda a gente" do país, sem referir diretamente a violência racista em Charlottesville ou os supremacistas brancos.

Donald Trump, que se tem mostrado cauteloso desde a terça-feira passada, quando os seus ambíguos comentários sobre a violência racista em Charlottesville (Virgínia) geraram numerosas críticas, pareceu querer acabar com a polémica no início do discurso sobre a estratégia em relação ao Afeganistão.

Sem mencionar Charlottesville, nem os supremacistas brancos, Trump sugeriu aos norte-americanos que continuem o "heróico exemplo" dos militares para encontrar "a inspiração de que o país necessita para unir-se, curar-se, e continuar a ser uma só nação sob Deus".