Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram no sismo registado na segunda-feira à noite na ilha de Ischia, no golfo de Nápoles, no sul de Itália, de acordo com um novo balanço das autoridades italianas.

A segunda vítima mortal registada no sismo foi uma mulher encontrada sob os escombros de uma casa que ruiu, de acordo com os meios de comunicação italianos. Uma outra mulher morreu em Casamicciola, no norte de Ischia, ao ser atingida por detritos que caíram de uma igreja, indicou a proteção civil italiana.

As equipas de socorro continuam a tentar retirar dos escombros duas crianças, depois de cerca das 04:00 (03:00 em Lisboa) terem socorrido um bebé de 7 meses, irmão das crianças, de 4 e 7, ainda soterradas mas vivas, indicou a prefeitura de Nápoles.