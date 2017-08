Actualidade

A maior parte do território português está hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de temperaturas elevadas, de acordo com informação disponibilizada no 'site' do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em Portugal Continental estão sob aviso amarelo, "devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima", os distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja. A estes distritos juntam-se as ilhas da Madeira e de Porto Santo, no arquipélago da Madeira.

Este aviso está em vigor até às 20:59 de quarta-feira, no continente, e de quinta-feira, no arquipélago da Madeira.