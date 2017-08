Actualidade

O Afeganistão arrisca a tornar-se um "novo cemitério" para os Estados Unidos se não retirarem do país, advertiram hoje os talibãs, na reação ao discurso do Presidente Donald Trump, na segunda-feira.

"Se os Estados Unidos não retirarem as tropas do Afeganistão, o país depressa se vai tornar num novo cemitério para aquela superpotência do século XXI. Os dirigentes norte-americanos devem saber disto", avisaram os talibãs num comunicado, depois de Trump ter deixado em aberto a possibilidade de enviar mais tropas para o Afeganistão.

Ao anunciar a estratégia para o Afeganistão, num discurso à nação na noite de segunda-feira (madrugada de hoje em Lisboa), o Presidente norte-americano defendeu que a nova estratégia no Afeganistão não será baseada num calendário, mas em condições, afirmando que não vai discutir o número de tropas.