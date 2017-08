Actualidade

Os consumidores começam a preferir a qualidade em vez de promoções, disse à Lusa José Borralho, responsável pela Escolha do Consumidor, no âmbito de um estudo sobre as tendências do consumo em Portugal.

"A tendência demonstra que os consumidores estão a privilegiar a qualidade face às promoções", de acordo com um estudo que analisa os dados acumulados dos últimos quatro anos (2013-2016).

"O consumidor está muito mais alerta para os produtos, serviços e marcas que o satisfazem que para a vertente preço", acrescentou, dependendo das categorias.