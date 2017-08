Actualidade

O responsável pelo programa nuclear do Irão afirmou que o país só precisa de cinco dias para aumentar o nível de enriquecimento de urânio para 20%, possibilitando a utilização em armas atómicas, indicou hoje a televisão estatal iraniana.

"Se decidirmos, podemos retomar o enriquecimento a 20% em cinco dias no máximo ", afirmou Ali Akbar Salehi, citado no 'site' da televisão estatal iraniana.

O Irão desistiu de grande parte da reserva de urânio enriquecido a 20%, no âmbito do acordo nuclear de 2015 com as potências ocidentais, os cinco membros-permanentes do Conselho de Segurança da ONU (Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido), Alemanha e União Europeia.