Actualidade

O julgamento contra o advogado chinês especializado em casos de direitos humanos Jiang Tianyong, acusado de "incitar à subversão contra o poder do Estado" começou hoje, informou a agência noticiosa oficial Xinhua.

Num comunicado de dois parágrafos, a agência confirmou o início do julgamento do advogado e citou as acusações, frequentemente usadas pelo regime chinês contra dissidentes.

O jornal de Hong Kong South China Morning Post escreveu que este é o último ativista a ser julgado, no âmbito da campanha lançada por Pequim há quase dois anos contra advogados dos direitos humanos chineses.