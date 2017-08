Síria

Pelo menos 42 civis, incluindo 19 crianças, morreram na segunda-feira devido a ataques da coligação dirigida pelos Estados Unidos em Raqa, bastião do grupo Estado Islâmico na Síria, disse hoje uma organização não-governamental.

Doze mulheres estavam igualmente entre as vítimas dos raides que atingiram vários bairros do norte da cidade, onde a coligação internacional apoia a ofensiva de uma coligação curdo-árabe contra os 'jihadistas', segundo o Observatório sírio dos Direitos do Homem (OSDH).

Raides mortais têm-se multiplicado em Raqa, já considerada pela ONU como o "pior lugar" na Síria para a população civil, sobretudo as zonas da cidade ainda controladas pelo grupo Estado Islâmico (EI), a resistir às ofensivas de milícias curdas apoiadas pela coligação militar internacional.