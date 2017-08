Offshore

A decisão do Governo de retirar ou acrescentar países à lista negra de 'offshore' passa a exigir parecer prévio da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) a partir de quarta-feira, segundo um diploma hoje publicado.

"O membro do Governo responsável pela área das Finanças aprova, por portaria, após parecer prévio da Autoridade Tributária e Aduaneira, a lista dos países, territórios ou regiões com regime claramente mais favorável", lê-se no novo articulado da Lei Geral Tributária, hoje publicado em Diário da República.

O diploma esclarece que a decisão do ministro das Finanças de retirar territórios da lista de paraísos fiscais tem de ser antecedida de um parecer do Fisco, mas não estabelece que este parecer tem caráter vinculativo.