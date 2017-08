Autárquicas

O candidato do BE à Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Robles, defendeu hoje que deve ser feito "um investimento fortíssimo" em recursos humanos e equipamento na Carris, e afastou que possa regressar "o fantasma da privatização da empresa".

No final de uma visita ao Museu da Carris, em que esteve acompanhado pela coordenadora do BE, Catarina Martins, Ricardo Robles salientou que o partido se preocupa muito com "o presente e o futuro" desta empresa de transportes.

"O que assistimos nos últimos anos foi a um ataque feroz de desmantelamento deste serviço público de transportes de Lisboa, é preciso contrariar isso e fazer um investimento fortíssimo para recuperar", defendeu, pedindo que esse investimento seja feito quer em equipamento quer em recursos humanos.