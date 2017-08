Incêndios

As autarquias de Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, Pedrógão Grande, Penela e Sertã apresentaram candidaturas para recuperação de infraestruturas municipais, no valor global de 17,2 milhões de euros, informou o gabinete do ministro Adjunto, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Pedrógão Grande apresentou cinco candidaturas, no valor total de 4,8 milhões de euros, Castanheira de Pera oito candidaturas (3,06 milhões de euros), Figueiró dos Vinhos seis candidaturas (3 milhões de euros), Góis cinco candidaturas (2,13 milhões de euros), Sertã seis candidaturas (1,99 milhões de euros), Pampilhosa da Serra três candidaturas (1,88 milhões de euros) e Penela seis candidaturas (412 mil euros).