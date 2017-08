Incêndios

As forças de segurança detiveram este ano 102 pessoas suspeitas do crime de incêndio florestal, quase o dobro do número registado (53) em 2016, segundo o comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

No encontro semanal com a comunicação social, Rui Esteves adiantou que "não há incêndios ativos neste momento".

