Actualidade

A CP reduziu o prejuízo para 57,9 milhões de euros no primeiro semestre, face a igual período de 2016, com uma melhoria de 22%, tendo transportado 60 milhões de passageiros, mais 6,9%, anunciou hoje o grupo.

No relatório e contas dos primeiros seis meses deste ano, o grupo CP - Comboios de Portugal explica que, para este desempenho, contribuiu "fundamentalmente" a melhoria do resultado operacional em 8,3 milhões de euros (para 18,8 milhões de euros negativos), ou seja, mais 31% do que no mesmo período do ano passado, e do resultado financeiro, com mais 12%.

Entre janeiro e junho, a CP transportou 60,2 milhões de passageiros, 4,8% acima do previsto, um crescimento que diz ser transversal a todos os serviços e todos os títulos.