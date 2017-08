Espanha/Ataques

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estarão presentes nas cerimónias fúnebres das duas vítimas portuguesas do ataque terrorista em Barcelona, que se realiza na quarta-feira, em Cascais.

A presença de Marcelo Rebelo de Sousa e de António Costa nas cerimónias fúnebres foi confirmada à agência Lusa pela Presidência da República e por fonte do gabinete do chefe do executivo.

Segundo informou na segunda-feira fonte da secretaria de Estado das Comunidades, "as cerimónias fúnebres serão realizadas na quarta-feira, tendo início às 10:30, no complexo funerário de Cascais" onde haverá uma cerimónia religiosa e a cremação de um dos corpos.