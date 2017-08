Actualidade

A dívida pública aumentou até junho, para os 132,4% do Produto Interno Bruto (PIB), acima dos 130,5% registados no primeiro trimestre e dos 130,3% verificados no final de 2016, segundo o Banco de Portugal.

De acordo com o boletim estatístico de agosto hoje publicado pelo Banco de Portugal, a dívida das administrações públicas na ótica de Maastricht, a que conta para Bruxelas, subiu para os 249.084 milhões de euros, acima dos 243.487 milhões registados até março.

Comparando com o 'stock' da dívida pública registado em dezembro do ano passado, de 241.061 milhões de euros, verifica-se que, nos primeiros seis meses deste ano, esta aumentou 8.023 milhões de euros.