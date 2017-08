Actualidade

O Sporting solicitou hoje a instauração de um auto de flagrante delito ao defesa do Benfica Eliseu, pelo ocorrido no jogo frente ao Belenenses, no sábado, à Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Fonte conhecedora do processo explicou à agência Lusa que a participação visa a instauração do auto de flagrante delito por pretensa agressão de Eliseu a Diogo Viana, na vitória do Benfica frente ao Belenenses (5-0), da terceira jornada da I Liga.

Perante a solicitação do Sporting, a CI da LPFP tem três dias, desde a data dos factos, para decidir a instauração ou não de um processo sumário a Eliseu, a analisar pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).