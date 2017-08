Actualidade

O presidente da Porbatata - Associação da Batata de Portugal afirmou hoje que o empréstimo do Governo, de três milhões de euros, para apoiar os produtores de batata este ano, não resolve "o problema de fundo".

Em declarações à Lusa, António Gomes, considerou que a linha de crédito a que os produtores de batata podem aceder, a partir de hoje, torna "o acesso ao crédito mais fácil", mas lembra que "não resolve o problema de fundo", que está ligado ao custo de produção e à queda do preço da batata este ano.

E prosseguiu: "A linha de crédito não fará com que o prejuízo seja mitigado. Pode beneficiar um ou outro produtor, ou armazenista, mas no final do ano vão ter de pagar ao banco. Daí que não é por aqui que se vão minimizar os problemas dos produtores de batata".