OE2018

O secretário-geral do PCP disse hoje que as negociações com o Governo sobre o Orçamento do Estado para 2018 (OE2018) estão "a decorrer normalmente" e que o seu partido não leva "pedras no sapato" para as reuniões.

"No quadro do calendário existente, creio que não há atraso" e trata-se de "um processo que está a decorrer normalmente", afirmou o líder do PCP, em declarações aos jornalistas, à margem de um almoço em Elvas (Portalegre), com os candidatos autárquicos da CDU neste concelho.

Questionado pelos jornalistas sobre as negociações com o Governo sobre o OE2018, o secretário-geral comunista revelou que "se iniciaram as reuniões" e que estas vão "continuar até à apresentação da proposta, depois da apresentação da proposta e mesmo após a própria votação na generalidade".