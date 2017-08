Incêndios

A Proteção Civil destacou hoje, pelas 19:00, a ocorrência de três incêndios florestais que lavram nos concelhos de Arcos de Valdevez (distrito de Viana do Castelo), de Cinfães (Viseu) e de Sabrosa (Vila Real).

De acordo com a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar, desde as 00:00 de hoje registaram-se 137 ocorrências de incêndios florestais, das quais "apenas sete não foram extintas", e são três os fogos que merecem maior preocupação.

Num 'briefing' na sede da ANPC, em Oeiras, distrito de Lisboa, Patrícia Gaspar disse que o incêndio em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, que deflagrou hoje pelas 14:00, ainda não está dominado e encontra-se com uma frente ativa, "mas sem pontos críticos identificados".