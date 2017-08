Actualidade

Os órgãos representativos dos trabalhadores (ORT) da PT/MEO vão concentrar-se na quinta-feira, durante duas horas, no Porto "pela defesa dos postos de trabalho e da estabilidade social e laboral na empresa".

Em comunicado conjunto emitido hoje, os sindicatos e a comissão de trabalhadores da PT/MEO informam que, na próxima quinta-feira, "entre as 12:00 e as 14:00", vão realizar "uma concentração no Porto, na Rua Tenente Valadim".

As ORT da PT/MEO indicam que "mantêm o compromisso firme e sério de tudo continuar a fazer para resgatar os 155 trabalhadores transmitidos para empresas externas, para recolocar os trabalhadores nas funções que sempre desempenharam e que, de forma abrupta e inexplicável, se encontram desocupados ou semi-ocupados".