Incêndios

O Governo acusou hoje o CDS de "tentativa grosseira de manipulação" relativamente à anulação do concurso de apoio à floresta do anterior executivo, considerando ainda que houve uma "incorreta perceção da realidade" do BE sobre o financiamento de projetos.

Segundo um comunicado divulgado pelo Ministério da Agricultura, as acusações do CDS-PP "denotam uma total falta de respeito pela verdade, por ter sido anulado um concurso aberto pelo anterior executivo do PSD-CDS no valor de 210 milhões de euros, que correspondia a um desvio orçamental de quase 600% relativamente à dotação global da medida para todo o período de programação (entre 2014 e 2020)".

"Caso este concurso não tivesse sido declarado ilegal pela IGAMAOT - Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território, teria sido consumida numa única medida uma fatia de mais de 66% de toda a dotação disponível para apoiar o setor florestal até 2020. Desta forma, ficaria o setor quase sem apoio para novas ações de florestação e reflorestação durante todo este período", realçou a tutela.