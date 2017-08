Actualidade

O consumo prolongado de doses elevadas de vitamina B aumenta o risco de cancro de pulmão nos homens, triplicando ou quadruplicando nos fumadores, conclui um estudo divulgado hoje na publicação científica Journal of Clinical Oncology.

A investigação foi conduzida por epidemiologistas de centros do cancro nos Estados Unidos e em Taiwan, que analisaram dados de mais de 77 mil doentes que participaram num estudo de longo prazo para avaliar a relação entre o risco de cancro e a ingestão de vitaminas e outros suplementos.

O estudo agora publicado é o primeiro a debruçar-se sobre o risco de cancro do pulmão e os efeitos do consumo prolongado de doses elevadas de suplementos de vitamina B6 e B12, apresentados pela indústria como produtos que aumentam os níveis de energia e melhoram o metabolismo. A ingestão de vitamina B foi anteriormente associada à diminuição do risco de cancro.