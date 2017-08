Autárquicas

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) fez uma queixa ao Ministério Público contra a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, devido à não retirada, "em tempo útil", de cartazes considerados "publicidade institucional proibida", informou hoje aquele órgão.

A decisão da CNE surge na sequência de uma denúncia apresentada pela CDU de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, que em julho acusou o atual executivo (liderado pelo PS) de "utilizar meios do município para "fazer propaganda eleitoral" para as autárquicas de 01 de outubro.

Face a esta denúncia, numa primeira instância, a CNE deu razão à queixa apresentada pela CDU e decidiu notificar, no final do mês de julho, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, para que no prazo de 24 horas removesse mais de uma dezena de cartazes de divulgação de projetos que a autarquia candidatou a fundos comunitários.