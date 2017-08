Incêndios

o impacto dos incêndios na qualidade da água da albufeira de Castelo de Bode, que abastece cerca de dois milhões de portugueses, preocupa a presidente da Câmara de Abrantes, que hoje pediu uma reunião de trabalho sobre o assunto.

"À volta da albufeira há uma grande mancha de área ardida, não só no concelho de Abrantes, mas também em Vila de Rei, Tomar, Sertã e Ferreira do Zêzere", disse hoje aos jornalistas Maria do Céu Albuquerque, afirmando ser necessário "marcar com caráter de urgência uma reunião com todos aqueles que têm captações de água na albufeira" para encontrar uma resposta que minimize os impactos negativos.

No seu entender, é necessário "trabalhar rapidamente no sentido de consolidar as áreas ardidas, evitando fenómenos de erosão e de deposição de cinzas que tendem a acontecer, incluindo no período de inverno, com consequências ainda mais graves".