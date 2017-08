Actualidade

O ex-Presidente do Brasil Fernando Collor de Mello tornou-se hoje réu num processo criminal no âmbito das investigações de alegada corrupção na Petrobras, uma decisão tomada por cinco juízes do Supremo Tribunal Federal (STF).

O político é apontado pelo Ministério Público (MP) brasileiro como um dos envolvidos nos esquemas investigados na Operação Lava Jato, que abrange a Petrobras - Petróleo Brasileiro (cujo acionista maioritário é o Governo do Brasil) e noutros órgãos públicos do país sul-americano.

Como Fernando Collor é senador (membro eleito da câmara alta) e representa o estado brasileiro do Alagoas no Parlamento brasileiro, só poderia tornar-se réu de um processo criminal após a autorização dos juízes do STF.