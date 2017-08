Actualidade

O governo australiano confirmou hoje a receção de um grupo de cubanos, no âmbito do acordo migratório subscrito com os Estados Unidos durante a administração de Barack Obama e que o seu sucessor, Donald Trump, qualificou de "estúpido".

Trata-se de 17 imigrantes cubanos que chegaram em maio de 2016 a um farol no mar da Flórida e que passaram mais de um ano na Base Naval de Guantánamo (Cuba) depois de a justiça norte-americana ter determinado que não podiam ser acolhidos nos EUA.

"Estes refugiados foram avaliados por funcionários do governo australiano e estão de acordo com os critérios dos vistos humanitários e para refugiados", disse à Efe um porta-voz do Ministério da Imigração.