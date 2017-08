Actualidade

O jornalista mexicano Cándido Ríos Vázquez, que estava integrado num programa de proteção governamental, e dois indivíduos foram assassinados na terça-feira no estado oriental de Veracruz, informou fonte oficial mexicana.

De acordo com a comissão estatal para a proteção dos jornalistas mexicanos, Cándido Ríos Vázquez é o 10.º jornalista assassinado no México desde o início do ano.

A maioria destes profissionais dedicava-se à cobertura de temas como corrupção política e crime organizado.