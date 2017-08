Actualidade

Seis homens morreram na terça-feira numa aldeia do nordeste da Nigéria durante um ataque do Boko Haram, informou uma milícia que luta contra o grupo radical nigeriano.

Nove combatentes do Boko Haram chegaram por volta das 14:00 (a mesma hora em Lisboa) à aldeia de Kijimatari, situada no nordeste do estado de Borno, e terão invadido as casas de seis habitantes, incluindo o chefe da aldeia, matando-os.

Um residente, Kulo Musa, disse que os atacantes levavam armas, mas que "usavam facas" para evitar atrair a atenção dos soldados no ponto de controlo.