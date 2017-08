Actualidade

As regiões montanhosas da ilha da Madeira estão hoje sob aviso laranja, devido à previsão de temperaturas elevadas, segundo informação disponibilizada no 'site' do Instituto Português do Ar e da Atmosfera (IPMA).

O 'aviso laranja', o segundo mais grave de uma escala de quatro, indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e estará em vigor nas regiões montanhosas da ilha da Madeira até às 20:59 de quinta-feira.

Também devido à previsão de temperaturas elevadas, estão sob aviso amarelo, o terceiro mais grave, oito distritos de Portugal Continental - Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Évora e Beja - e a costa sul da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo. Este aviso está em vigor até às 20:59 de hoje, nos distritos do continente, e até às 20:59 de quinta-feira no arquipélago da Madeira.