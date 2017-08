Actualidade

Pelo menos 74 pessoas ficaram feridas na sequência do descarrilamento de um comboio no estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, onde há menos de uma semana de outro acidente ferroviário que fez 21 mortos e 203 feridos.

O acidente ocorreu às 02:40 (22:10 de terça-feira em Lisboa) quando um comboio de passageiros embateu com um vagão de carga, no distrito de Auraiya, informou a Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (NDMA).

Três carruagens descarrilaram e uma tombou na sequência da colisão que provocou 74 feridos, incluindo quatro em estado crítico, as quais foram transportadas para hospitais próximos, indicou a polícia regional em comunicado.