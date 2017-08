OE2018

O regresso das progressões na função pública, que deverá custar 30 milhões de euros no próximo ano, é um dos temas quentes na preparação do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que chegará ao parlamento até 15 de outubro.

No Programa de Estabilidade, apresentado em abril, o Governo detalhava que esta medida iria custar 30 milhões de euros em 2018 e mais 30 milhões em cada ano até 2021, num total acumulado de 120 milhões de euros ao longo de quatro anos.

Isto já indicava que o descongelamento das carreiras dos funcionários públicos seria implementado de forma gradual, ao contrário da exigência dos sindicatos, que queriam que a medida abrangesse a totalidade dos trabalhadores do Estado no próximo ano.