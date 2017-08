Actualidade

O comandante da 7.ª Esquadra vai ser afastado na sequência de uma série de incidentes com navios de guerra dos Estados Unidos no Pacífico, de acordo com fontes oficiais norte-americanas confirmadas à Associated Press.

O vice-almirante Joseph Aucoin vai ser afastado porque as chefias militares deixaram de ter confiança na capacidade de liderança do comandante da 7.ª Esquadra, disseram duas fontes oficiais que pediram para não serem identificadas.

A decisão, que foi noticiada anteriormente pelo Wall Street Journal, vai ser anunciada em breve como consequência das duas colisões que envolveram navios da Marinha de Guerra dos Estados Unidos no Pacífico.