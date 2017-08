Actualidade

Uma nova empresa de partilha de carros ('car-sharing') começará brevemente a operar em Portugal, no âmbito de um molde que pode anular, pelo menos, a circulação de três veículos privados.

Na cidade alemã de Munique, sede da empresa Drive Now, que junta o construtor BMW e a empresa de aluguer de carros Sixt desde 2011, as vantagens do sistema são enumeradas por Sabine Effner, responsável municipal pela mobilidade.

Numa estação de mobilidade, que junta carros e bicicletas partilhados e transportes públicos, a dirigente do município de Munique indicou que tende a haver menos propriedade de veículos, citando um recente estudo de mobilidade.